Zapytaj stomatologa: Jak leczyć zęby bez bólu? Poznaj nowoczesne możliwości komfortowego oraz bezbolesnego leczenia zębów i pozbądź się raz na zawsze strachu przed dentystą.

Warto jednak wiedzieć, że istnieją nowe rozwiązania, które sprawiają, że zabiegi dentystyczne nie muszą już być okupione strachem i cierpieniem. Obecnie gabinety stomatologiczne dysponują wieloma możliwościami komfortowego i precyzyjnego znieczulenia pacjenta tak, by leczenie było bezbolesne oraz nie wywoływało nieprzyjemnych odczuć.

Strach przed wizytą u stomatologa jest bardzo częsty. Nieprzyjemne skojarzenia i doświadczenia sprzed lat albo bardzo złe wspomnienia z dzieciństwa sprawiają, że wiele osób omija fotel dentystyczny szerokim łukiem. Obaw tych w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, nie mniej jednak lęk, którego efektem jest nieleczenie zębów, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Należy szczególnie podkreślić, że próchnica zębów nie tylko zaburza estetykę naszego wyglądu, ale jest przede wszystkim niebezpieczna i działa szkodliwie na cały organizm. Nowoczesna stomatologia dostarcza wiele rozwiązań, dzięki którym zabiegi u dentysty nie muszą być bolesne, a jednym z najpopularniejszych i dających komfort w leczeniu jest znieczulenie komputerowe.

Znieczulenie komputerowe – jak to działa?

Znieczulenie komputerowe aplikowane jest przez specjalne urządzenie, składające się z panelu sterującego oraz uchwytu, przez który podawany jest preparat znieczulający. Uchwyt aplikacyjny to nie tradycyjna strzykawka tylko element, który wyglądem przypomina długopis, dzięki czemu nie powoduje nieprzyjemnych skojarzeń i strachu przed zastrzykiem. W panelu sterującym stomatolog wybiera odpowiedni rodzaj znieczulenia, jaki powinien być zastosowany przy danym zabiegu i przystępuje do aplikacji.

Mimo, że aplikacja wymaga wkłucia w dziąsło jest niemalże bezbolesna i ma niewiele wspólnego z tradycyjną metodą znieczulania za pomocą zwykłego zastrzyku. Wysoki komfort uzyskuje się tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze końcówka urządzenia komputerowego, którą podaje się znieczulenie jest otoczona płynem znieczulającym. Sprawia to, że bezpośrednio przed wkłuciem, miejsce aplikacji zostaje od razu znieczulone, dlatego iniekcja nie powoduje bólu. Po drugie, prędkość podawania znieczulenia regulowana jest komputerowo, co także ma ogromne znaczenie. W przypadku metody tradycyjnej roztwór może być wprowadzany zbyt szybko, co powoduje bolesne rozpieranie tkanek. Jest to niezwykle nieprzyjemne, a dodatkowo po zabiegu powstają obrzęki w miejscu ukłucia. W znieczuleniu komputerowym środek znieczulający podawany jest powoli i pod odpowiednim ciśnieniem, umożliwiającym delikatne wnikanie preparatu w dziąsło. Aplikacja odbywa się bezboleśnie i nie powoduje obrzęków, ponieważ delikatnie potraktowane tkanki nie są opuchnięte.

Dobre dla dzieci?

Znieczulenie komputerowe to idealne rozwiązanie dla dzieci, które najczęściej wpadają w panikę na sam widok tradycyjnej strzykawki. Strzykawka zastąpiona specjalnym uchwytem nie budzi strachu i nie kojarzy się z bolesnym zastrzykiem, dlatego wprowadzenie znieczulenia komputerowego u małych pacjentów odbywa się znacznie prościej i bez nadmiernych emocji. Warto podkreślić, że wykonanie znieczulenia przy leczeniu zębów u dzieci to wręcz konieczność. Lepiej przecież, aby obyło się bez traumy po wizycie i napadów paniki przed każdą kolejną. Znieczulenie wykonane w sposób niebudzący strachu i bólu, oraz komfortowy i bezbolesny przebieg dalszej części wizyty sprawi, że maluch nie będzie opierał się przed kolejnymi kontrolami u dentysty. Dziecko bez problemu będzie w nich uczestniczyć, co ograniczy także stres towarzyszący przy okazji rodzicom i ułatwi pracę stomatologa, który będzie mógł sprawnie oraz starannie wykonać zaplanowany zabieg.

Komputerowe zalety

Świadomość, że nawet podanie znieczulenia nie będzie bolesne, pozwala większości osób usiąść na fotel spokojnie i bez stresu. Nie bez znaczenia jest także komfort odczuwany po zakończonej wizycie. Brak długotrwałego odrętwienia i obrzęku umożliwia błyskawiczny powrót do codziennych czynności, a wykonany zabieg szybko idzie w niepamięć. Znieczulenie komputerowe doceniają nie tylko pacjenci, ale także stomatolodzy.

Znieczulenie komputerowe pozwala na bezbolesną aplikację środka przeciwbólowego, ale tak naprawdę pełni znacznie ważniejszą rolę w procesie leczenia - mówi lekarz dentysta Romana Markiewicz-Piotrowska, z kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz Stomatologia Mikroskopowa. Pacjent, który przekona się, jak działa taki rodzaj znieczulenia przestaje bać się wizyt i zabiegów dentystycznych. Kontroluje zęby częściej i leczy je szybciej, nie doprowadzając do poważnych stanów zapalnych. Można powiedzieć, że znieczulenie komputerowe w pewien sposób przyczynia się do niwelowania dentofobii. Najlepszą opinię wystawiają sami pacjenci – gdy raz skorzystają ze znieczulenia komputerowego, nie biorą pod uwagę już tradycyjnych metod. – dodaje stomatolog Romana Markiewicz - Piotrowska.

Przed wizytą w gabinecie

Wybierając gabinet stomatologiczny warto sprawdzić, jaki zakres usług oferuje, jacy specjaliści są dostępni na miejscu, jaki rodzaj znieczulenia można tam otrzymać, a także w razie wizyt rodzinnych, czy gabinet jest przyjazny dzieciom. Kompleksowa obsługa, możliwość wykonania na miejscu zdjęcia rentgenowskiego, dostępność innych specjalistycznych urządzeń, w tym także do wykonywania znieczulenia komputerowego z pewnością sprawią, że wizyta będzie komfortowa, bezbolesna, krótsza i znacznie bardziej przyjazna dla każdego pacjenta. Korzyści płynące z wyboru odpowiedniego gabinetu i metod leczenia są naprawdę wielkie - zmniejszenie lęku przed zabiegami stomatologicznymi, częstsze i regularne wizyty kontrolne u dentysty, szybciej leczone niewielkie ubytki i finalnie marzenie o zdrowych zębach, leczonych bez bólu stanie się rzeczywistością.

Nasz ekspert:

Lekarz dentysta Romana Markiewicz – Piotrowska z Kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz Stomatologia Mikroskopowa. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła staż w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Doświadczenie zdobywała między innymi we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Przez lata pracy zdobyła szeroką wiedzę w dziedzinie protetyki, implantoprotetyki, endodoncji oraz stomatologii zachowawczej, ucząc się od najlepszych dentystów na świecie. Ukończyła również podyplomowe studia z dziedziny coachingu zdrowia.