Nowe rozwiązania

W nowoczesnej stomatologii pojawiają się ciągle nowe rozwiązania. Najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest implant lub most, jeśli warunki na to pozwalają. Jeśli jednak z jakiś przyczyn takie rozwiązanie nie może być wykonane, należy rozważyć wykonanie protezy ruchomej. Tutaj mamy duży wybór od protez akrylowych, przez szkieletowe po protezy akronowe.

Akronowa estetyka

Pacjenci często pytają o ten ostatni rodzaj protez, ponieważ są one bardziej estetyczne niż tradycyjne protezy z metalowymi klamrami, niestety mają również swoje ograniczenia. Protezy akronowe są bardziej elastyczne i sposób ich zamocowania w jamie ustnej pacjenta może spowodować zniszczenie przyzębia w zębach, które zostały w ustach a co za tym idzie ich rozchwianie i utratę. Przyzębie to tkanka otaczająca ząb, która trzyma go w kości, dlatego trzeba bardzo mądrze zaplanować uzupełnienie protetyczne dla pacjenta i poinformować go o wszystkich wadach i zaletach.

Regularna kontrola

Nawet użytkując protezy należy się też regularnie zgłaszać do dentysty na kontrolę, aby sprawdzić czy tkanka pod protezą jest zdrowa, aby móc jak najdłużej cieszyć się wykonanym uzupełnieniem protetycznym.

Ekspert: Dr. Romana Markiewicz-Piotrowska z kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz

www.piotrowscybejnarowicz.pl