Wydarzenia losowe, choroby lub po prostu własne zaniedbania – przyczyn utraty zębów może być wiele. We współczesnym świecie zdrowy i piękny uśmiech to podstawa wizerunku. Z pomocą przychodzą implanty zębowe, niosące pacjentom nową jakość życia. Odbudowa „wybrakowanego” uśmiechu często wiąże się nie tylko z uzyskaniem wspaniałego efektu estetycznego, to także odzyskanie komfortu, świetnego samopoczucia i pewności siebie, a także porzucenie wstydu i otwarcie się na nowe możliwości.

Pierwsze implanty wprowadzono już ponad pół wieku temu. Wszystko jednak zaczęło się znacznie wcześniej i to od królików… To właśnie na tych zwierzętach przeprowadzono pierwsze próby wstawiania elementów wykonanych z tytanu. Okazało się, że materiał ten ma świetne właściwości pozwalające na integrację z naturalnym kośćcem. W 1965 roku szwedzki profesor Per-Ingvara Branemark przeprowadził pierwszy udany wszczep implantu człowiekowi. Od tego czasu implantologia przeszła prawdziwą rewolucję! Dziś skuteczność przyjęcia implantów zębowych to prawie 100 proc., dlatego metoda ta stała się tak popularna przy uzupełnianiu braków w uzębieniu.

Tytanowe czy cyrkonowe?

Producentów implantów na rynku stomatologicznym jest wielu. Implanty umożliwiają wstawienie pojedynczego zęba lub uzupełnienie większej liczby ubytków. Można wyróżnić ich dwa rodzaje – tytanowe oraz cyrkonowe. Procedura wszczepiania w obydwu przypadkach jest bardzo podobna i polega na umocowaniu śruby w kości szczęki, a następnie odtworzeniu korony zęba. Najbardziej popularne są implanty wykonane z tytanu. Wykazują one bardzo dobre właściwości adaptacyjne i szybko zrastają się z kością, a poza tym są niezwykle trwałe i odporne. – mówi Romana Markiewicz-Piotrowska, lekarz stomatolog z kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz. Alternatywą dla implantów tytanowych są znacznie krócej obecne na rynku implanty cyrkonowe, nazywane również ceramicznymi. Właściwości obu wszczepów są porównywalne pod względem trwałości i wytrzymałości na ścieranie – dodaje stomatolog. Większość specjalistów twierdzi jednak, że zaletą implantów tytanowych jest ich lepsza stabilność i to, że historia ich stosowania jest znacznie dłuższa, co przekłada się na większe doświadczenie we wszczepianiu tego rodzaju implantów.

Odporność gwarantowana

Stomatolodzy podkreślają zgodnie, że implanty są zdecydowanie bardziej odporne i lepiej spełniają swoją funkcję niż na przykład most protetyczny. Po pierwsze dlatego, że implant działa jak naturalny ząb, a po drugie – przy jego wstawianiu nie ma konieczności dostosowania pozostałych zdrowych zębów poprzez ich szlifowanie lub profilowanie, co jest standardową procedurą przy moście protetycznym. Czołowi producenci implantów stomatologicznych udzielają gwarancji na swoje produkty. Podejmując zatem decyzję o odbudowie za pomocą implantów, w gabinecie stomatologicznym należy uzyskać informację na temat długości gwarancji, zakresu oraz zasad gwarancyjnych. Warto dodać, że w zależności od wybranego gabinetu pacjent może otrzymać gwarancję np. na 5 czy 10 lat, a w renomowanych klinikach może to być nawet gwarancja wieczysta.

Procedura implantacyjna

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, jak uzupełnić lukę w naszym uzębieniu, warto skonsultować się ze specjalistą i poznać możliwości rekonstrukcji. Pierwszym etapem procedury implantacyjnej jest wywiad. – Wywiad pozwala lekarzowi na dobór optymalnego dla pacjenta rozwiązania w oparciu o jego stan zdrowia, ewentualne alergie oraz preferencje estetyczne. Tak, jak w przypadku każdej procedury medycznej jest to niezwykle ważny aspekt, choć współcześnie zabiegi polegające na wszczepianiu implantów są prawie w stu procentach bezpieczne – podkreśla Markiewicz-Piotrowska.

W kolejnym etapie wykonuje się tomografię komputerową, która pozwala na uzyskanie obrazowania 3D i ustalenie między innymi ilości oraz jakości tkanki kostnej. Wszczep musi być przecież do czegoś zamocowany, dlatego lekarze zalecają, żeby nie zwlekać z wszczepieniem implantu po utracie zęba. Optymalny okres to 8-12 tygodni. W tym czasie po usunięciu zęba w sposób naturalny odbudowuje się kość, która jest w pełni gotowa do przyjęcia „śrub”, czyli przyszłego korzenia naszego nowego „zęba”. Później może być to trudniejsze, gdyż kość szczęki może ulec naturalnemu zanikowi.

Proces wszczepienia implantu trwa zwykle do dwóch godzin. Najczęściej jest on prowadzony w miejscowym znieczuleniu, choć w bardziej złożonych przypadkach możliwe jest zastosowanie całkowitej narkozy. – Zabieg może być jednofazowy lub dwufazowy. Pierwszą technikę stosuje się zwykle przy zębach przednich. Polega ona na wszczepieniu śruby, a następnie od razu nadbudowaniu jej nową koroną – tłumaczy lekarz stomatolog. Drugi proces jest znacznie dłuższy. Pierwszy etap to zamocowanie śruby, czyli de facto sztucznego korzenia. Następnie konieczne jest odczekanie kilku miesięcy do wygojenia się rany oraz zintegrowania implantu z tkanką kostną. Kolejny, a zarazem ostatni krok to nałożenie nowej korony.

Implanty dla wszystkich?

Implanty nie są jednak rozwiązaniem możliwym do zastosowania u absolutnie wszystkich pacjentów. Zwykle nie zaleca się ich wstawiania u osób poniżej 16 roku życia, gdyż ich układ kostny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Przed tego rodzaju zabiegiem konieczne jest wyleczenie innych schorzeń, takich jak np. choroby przyzębia. Niekiedy konieczna jest też regeneracja kości, które uległy już degradacji. Warto jednak podkreślić, że implanty są coraz bardziej nowoczesne, a implantologia rozwija się w ogromnym tempie. Dlatego przeciwskazania, które jeszcze kilka lat temu uniemożliwiały zabieg wszczepienia implantów, dziś nie stanowią żadnego problemu. Rozwój implantologii sprawia, że istnieje coraz mniej bezwzględnych przeciwwskazań, o których najlepiej poinformuje lekarz podczas konsultacji.

Ekspert:

Lekarz dentysta Romana Markiewicz – Piotrowska z Kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz Stomatologia Mikroskopowa. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła staż w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Doświadczenie zdobywała między innymi we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Przez lata pracy zdobyła szeroką wiedzę w dziedzinie protetyki, implantoprotetyki, endodoncji oraz stomatologii zachowawczej, ucząc się od najlepszych dentystów na świecie. Ukończyła również podyplomowe studia z dziedziny coachingu zdrowia.