Ciąża to szczególny okres dla każdej kobiety. Narosło wokół niego wiele mitów i legend, nakazających lub odradzających wykonywania przez przyszłe mamy różnych czynności i aktywności. Jeden z nich mówi, że czasie ciąży należy unikać wizyt u dentysty i zabiegów stomatologicznych.

Powyższe stwierdzenie to oczywiście mit. W tym okresie ciąży nie należy rezygnować z regularnych wizyt u dentysty, niemniej jednak warto zachować ostrożność i szczególnie dbać o uzębienie. - Sytuacją idealną byłoby, gdyby przyszła mama, planując zajście w ciążę, wybrała się wcześniej do stomatologa na kontrolę i w razie potrzeby podjęła ewentualne leczenie. Zwykle tak nie jest, a nawet jeśli uda się to zrobić, to przecież problemy stomatologiczne mogą pojawić się w czasie ciąży. Większość z nich, nawet w tym wymagającym dla kobiecego organizmu okresie, można jednak rozwiązać i wyleczyć bezpiecznie - mówi Romana Markiewicz-Piotrowska, lekarz stomatolog z kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz.

Nie wolno leczyć ubytków w czasie ciąży – MIT

Na ogół mówi się, że podczas ciąży nie należy leczyć zębów. To okres, kiedy w ciele kobiety rozwija się nowe życie. Organizm produkuje wtedy zwiększoną ilość hormonów. Nie wpływa to w jakiś szczególny sposób na same zęby. Powoduje jednak swoiste rozpulchnienie dziąseł, które może prowadzić do zwiększenia ich wrażliwości oraz krwawienia, a także infekcji. – Bakterie wraz z krwią mogą przedostać się do płodu, co może prowadzić do komplikacji. Podobnie jest z niewyleczonymi zębami – podkreśla lekarz stomatolog. Warto zaznaczyć, że preparaty używane do wypełnień podczas leczenia ubytków są całkowicie bezpieczne. Przy prowadzeniu zabiegu stomatolog musi jednak zachować najwyższe standardy higieny. Co jednak w sytuacji, gdy pacjentka poprosi o miejscowe znieczulenie? Okazuje się, że jest to możliwe – podaje się je wtedy bez leków obkurczających naczynia krwionośne. Oczywiście pacjentka musi poinformować lekarza o ciąży – to gwarancja bezpieczeństwa.

Leczenie kanałowe i ekstrakcja są niedopuszczalne - MIT

Jeżeli zachodzi taka konieczność leczenie kanałowe zęba podczas ciąży jest dopuszczalne. Nie ma również przeciwskazań dotyczących dokonywania zabiegu ekstrakcji zęba podczas ciąży. Bezpieczeństwo zabiegów dentystycznych zależy również od momentu ciąży, w którym są one przeprowadzane.

– Najmniej zalecanym dla leczenia kanałowego, naprawy ubytków czy ekstrakcji zęba jest pierwszy trymestr ciąży, gdyż wtedy kształtuje się płód i jest on najbardziej wrażliwy. Najkorzystniejszy jest drugi. Jeśli problem dentystyczny wystąpi w trzecim trymestrze, a stan nie jest na tyle poważny, to najlepiej zjawić się u dentysty już po narodzinach dziecka – tłumaczy doktor Romana Markiewicz – Piotrowska z kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz.

Wybielanie zębów w ciąży jest zabronione - FAKT

Podczas ciąży nie należy poddawać się zabiegom wybielania zębów. Ich wpływ na kształtujący się organizm dziecka nie został jeszcze dokładnie zbadany. Dlatego jako czynność związaną z estetyką, zaleca się ją wykonywać po porodzie, a nawet po zakończeniu okresu karmienia. Warto podkreślić, że w czasie ciąży odradza się zarówno wybielanie gabinetowe, jak i to wykonywane domowymi sposobami na przykład za pomocą pasków i żeli wybielających. Takie zabiegi nie tylko mogą mieć niewiadome oddziaływanie na dziecko, ale także mogą zadziałać drażniąco na wyjątkowo wrażliwe w czasie ciąży tkanki przyzębia.

Piękny uśmiech podczas ciąży - FAKT

Choć wiele mówi się o bezpieczeństwie zabiegów dentystycznych podczas ciąży, to jednak najlepszym działaniem jest prewencja. Każda przyszła mama powinna zadbać o szczególną higienę zębów. Zalecane jest ich mycie dwa razy dziennie oraz czyszczenie za pomocą nici dentystycznej. Przynajmniej raz w każdym trymestrze dobrze jest wybrać się do stomatologa na standardowy przegląd i czyszczenie kamienia nazębnego. To powinno utrzymać zęby w dobrej formie. Dodatkowym wsparciem będzie tu odpowiednio dobrana dieta.

Mity i legendy narosłe wokół wizyt w gabinecie dentystycznym podczas ciąży oraz ich szkodliwości to nieuzasadnione obawy. Pamiętajmy, że dbając o swoje zdrowie, zapewniamy je również swojemu dziecku. Przed każdym zabiegiem decydujące zdanie należy jednak do lekarza.

Ekspert:

Lekarz dentysta Romana Markiewicz – Piotrowska z Kliniki Piotrowscy & Bejnarowicz Stomatologia Mikroskopowa. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła staż w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Doświadczenie zdobywała między innymi we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Przez lata pracy zdobyła szeroką wiedzę w dziedzinie protetyki, implantoprotetyki, endodoncji oraz stomatologii zachowawczej, ucząc się od najlepszych dentystów na świecie. Ukończyła również podyplomowe studia z dziedziny coachingu zdrowia.